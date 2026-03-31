Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Attac Saronno in merito alla presenza della delegazione cittadina alla manifestazione di sabato

Dieci milioni di persone in tutto il mondo, dalle oltre 3000 città statunitensi a Londra, Parigi, Roma Atene, la Havana e altre. La manifestazione mondiale “No Kings”, contro autoritarismi, guerre, riarmo e repressione ha avuto un grande successo anche in Italia, dove 300 mila persone si sono riversate nella capitale.

Tra gli organizzatori italiani anche Attac Italia, con un ruolo importante del saronnese Marco Bersani, portavoce nazionale dell’organizzazione che ha anche a Saronno uno storico comitato locale, che non ha fatto mancare una sua rappresentanza anche nell’imponente corteo romano.

“Una giornata importante da diversi punti di vista – ha dichiarato Roberto Guaglianone, referente di Attac Saronno – presente all’evento all’interno del nutrito spezzone di corteo di Attac Italia, con attivisti da molte regioni del Paese. Innanzitutto per l’oggetto della manifestazione: la nostra contrarietà a ogni forma di autoritarismo, che non significa solamente quello vigente nelle dittature classiche o sotto le monarchie più o meno assolute ancora presenti in molte parti del mondo: ma anche delle torsioni autoritarie sempre più presenti in Occidente, se si pensi a Trump negli USA o Netanyahu in Israele, ma anche alla gestione autoritaria di regimi formalmente democratici come avviene nell’Ungheria di Orban, ma anche nell’Italia del governo Meloni”.

Immancabile, quindi, il riferimento alla recentissima vittoria referendaria: “Due successi così importanti in soli cinque giorni, dal referendum del 22-23 marzo alla manifestazione del 28 marzo, rappresentano uno scossone forte che il paese ha dato all’attuale compagine governativa, in evidente e crescente crisi di consensi”. Ma il 28 marzo non è stato soltanto questo. Continua Roberto Guaglianone: “Il messaggio delle tante persone presenti, in modo molto determinato ma anche assolutamente rispettoso della città che ci ha ospitato, è un forte messaggio di contrarietà alla prospettiva di guerra in cui si sta portando il mondo, Europa ed Italia inclusa. Un discorso che vale per ogni governo, non solo oggi, ma anche in futuro: chiunque insisterà sulla via della partecipazione alla guerra, come avviene con la concessione delle basi italiane nell’attuale conflitto in Medioriente, o con il riarmo e la militarizzazione ad essa finalizzati, è avvertito: c’è un numero crescente di persone che a questa vita non ci sta”.

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