Cronaca

SARONNO – Qualche gioiello e un orologio è il bottino dei ladri che hanno preso di mira una famiglia appena trasferita alla Cassina Ferrara. Il furto è avvenuto venerdì 20 marzo in un appartamento al piano terra, a pochi giorni dal trasloco. I proprietari erano usciti di casa alle 10 e sono rientrati verso mezzogiorno trovando i segni dell’intrusione. I malviventi hanno agito in pieno giorno, forzando un serramento dopo aver tentato senza successo di rompere i vetri. Una volta all’interno hanno aperto alcuni cassetti e portato via pochi oggetti di valore. Nei giorni precedenti erano state notate persone sconosciute nel quartiere, con cappellini e zainetti, viste avvicinarsi alle abitazioni.

Grande clamore ha suscitato il colpo messo a segno sabato in via Don Monza. I ladri sono entrati in un appartamento mentre i proprietari erano fuori casa. Dopo aver tentato di rompere una finestra, hanno forzato una portafinestra riuscendo a entrare. All’interno hanno messo a soqquadro le stanze e tagliato la cassaforte, portando via gioielli e oggetti di valore. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti