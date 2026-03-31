Città

SARONNO – Parte nei giorni di chiusura per le vacanze pasquali un nuovo servizio dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia già seguiti dall’assistenza scolastica alla scuola San Giovanni Bosco, nel quartiere Matteotti. Si tratta di un progetto pilota promosso dall’Amministrazione comunale per garantire continuità educativa e un aiuto concreto alle famiglie.

Le attività si svolgono negli spazi della scuola, scelta che consente ai piccoli di restare in un ambiente familiare. Una soluzione pensata per favorire serenità, relazione con i coetanei e continuità con gli educatori.

Il servizio è gratuito, proprio perché si tratta di una fase sperimentale che sarà monitorata per valutarne l’efficacia e l’eventuale estensione. L’organizzazione è affidata alla cooperativa Codess, già presente negli istituti cittadini.

Il progetto è previsto nelle giornate di mercoledì 2 aprile, giovedì 3 aprile e lunedì 7 aprile, dalle 8,30 alle 12,30. Il programma include momenti di accoglienza, attività ludiche e didattiche, socializzazione e merenda, con eventuale supporto nei compiti in base alle esigenze dei bambini presenti.

L’iniziativa punta a offrire un servizio strutturato durante la pausa scolastica, con un’attenzione particolare ai minori con disabilità e alle necessità quotidiane delle famiglie.

(foto archivio)

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