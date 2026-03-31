Softball

SARONNO – Si completa lo staff tecnico della Mkf Saronno con l’arrivo di due nuovi allenatori cubani: Ernesto Gainza Alvarez e Orlando Zamora Infante. Lo ha annunciato la società neroazzurra con un comunicato ufficiale.

I due tecnici hanno già debuttato sulla panchina saronnese in occasione della Coppa PreAlpi e andranno ad affiancare il lavoro dell’head coach Willy Pino Solano, insieme a Maristella Perizzolo. Entrambi portano con sé esperienze già maturate nel campionato italiano. Ernesto Gainza Alvarez ha allenato in passato ad Alessandria, Fossano e Mondovì, mentre Orlando Zamora Infante è reduce dall’esperienza con il Legnano Baseball e Softball. Un innesto che punta a rafforzare ulteriormente la struttura tecnica della squadra, impegnata in una stagione di alto livello tra campionato ed impegni internazionali.

Nel frattempo, lo scorso fine settimana si è aperto il campionato di serie A1: la Mkf Saronno del presidente Massimo Rotondo ha esordito in trasferta sul campo delle Thunders di Castelfranco Veneto, vincendo gara-1 ma cedendo nella seconda partita del primo turno.

(foto: il presidente Massimo Rotondo con i tecnici cubani)

30032026