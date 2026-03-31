Una discarica “senza fine” nel cuore di Saronno: degrado fuori controllo tra San Giacomo e piazza Riconoscenza
31 Marzo 2026
SARONNO – Sacchi dell’umido aperti, cartoni abbandonati e rifiuti sparsi tra panchine e marciapiedi: nel cuore della città, tra via San Giacomo, via San Cristoforo e piazza Riconoscenza, il problema del degrado è sotto gli occhi di tutti.
Le immagini raccolte da chi vive nel quartiere parlano chiaro. In diversi punti i rifiuti restano esposti per giorni, accumulati fuori dagli stabili e lungo la strada. Una situazione segnalata dai residenti di via San Giacomo, che denunciano un’abitudine sempre più diffusa: l’esposizione della spazzatura nei giorni sbagliati, lasciata non nei cortili ma direttamente su suolo pubblico.
Il risultato è evidente soprattutto per l’umido. I sacchi vengono aperti da animali come gatti e topi, con il contenuto che finisce sull’asfalto. In queste giornate di vento il problema si amplifica: plastica, carta e rifiuti leggeri vengono trascinati ovunque, peggiorando il decoro e creando disagio per chi vive e passa nella zona.
Particolarmente critica la situazione all’angolo con piazza Riconoscenza, dove il fenomeno dell’abbandono fuori calendario sembra ormai costante. Qui, tra cestini e panchine, si accumulano sacchi e scatoloni fino a trasformare l’area in una discarica a cielo aperto.
Il quadro che emerge è quello di un doppio problema: da un lato comportamenti scorretti e ripetuti, dall’altro una gestione che non riesce a prevenire o contenere gli abusi. Il risultato è un centro cittadino segnato da degrado visibile e persistente.
La richiesta è quella di interventi di pulizia ma da parte di qualcuno anche di un’azione forte di controlli magari anche con fototrappole.
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Commenti
Non ci sono controlli purtroppo, ad esempio anche in via san giuseppe passeggi e trovi tanti sacchi della spazzatura e cestoni esposti in strada già alle 15:00 del pomeriggio quando invece dovrebbero essere esposti per legge molto più tardi. Fate le multe vedrete che rispetteranno le norme. Nessuno controlla.
Se tu@saronno ha detto che ci sono un sacco di telecamere vuol dire che ci saranno anche un sacco di immagini di chi ha compiuto questo scempio. Quindi i vigili che la sindaca dice di aver aumentato li prenderanno sicuramente. O no?