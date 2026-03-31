Città

SARONNO – Sacchi dell’umido aperti, cartoni abbandonati e rifiuti sparsi tra panchine e marciapiedi: nel cuore della città, tra via San Giacomo, via San Cristoforo e piazza Riconoscenza, il problema del degrado è sotto gli occhi di tutti.

Le immagini raccolte da chi vive nel quartiere parlano chiaro. In diversi punti i rifiuti restano esposti per giorni, accumulati fuori dagli stabili e lungo la strada. Una situazione segnalata dai residenti di via San Giacomo, che denunciano un’abitudine sempre più diffusa: l’esposizione della spazzatura nei giorni sbagliati, lasciata non nei cortili ma direttamente su suolo pubblico.

Il risultato è evidente soprattutto per l’umido. I sacchi vengono aperti da animali come gatti e topi, con il contenuto che finisce sull’asfalto. In queste giornate di vento il problema si amplifica: plastica, carta e rifiuti leggeri vengono trascinati ovunque, peggiorando il decoro e creando disagio per chi vive e passa nella zona.

Particolarmente critica la situazione all’angolo con piazza Riconoscenza, dove il fenomeno dell’abbandono fuori calendario sembra ormai costante. Qui, tra cestini e panchine, si accumulano sacchi e scatoloni fino a trasformare l’area in una discarica a cielo aperto.

Il quadro che emerge è quello di un doppio problema: da un lato comportamenti scorretti e ripetuti, dall’altro una gestione che non riesce a prevenire o contenere gli abusi. Il risultato è un centro cittadino segnato da degrado visibile e persistente.

La richiesta è quella di interventi di pulizia ma da parte di qualcuno anche di un’azione forte di controlli magari anche con fototrappole.

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