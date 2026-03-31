Politica

VARESE – Si è parlato di impatto ambientale, sociale ed economico della fast fashion nel dibattito promosso lo scorso fine settimana dal Comune di Varese, con il coinvolgimento di istituzioni, imprese, università e realtà del terzo settore. All’incontro ha partecipato anche la parlamentare del Varesotto Maria Chiara Gadda, esponente di Italia Viva, che ha portato il punto di vista delle istituzioni su un tema sempre più attuale.

Al centro del confronto le conseguenze del modello della moda “usa e getta”, che incide non solo sull’ambiente ma anche sulle dinamiche economiche e sulla concorrenza tra imprese.

L’iniziativa è stata organizzata dall’assessore alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare Nicoletta San Martino, con l’obiettivo di favorire un dialogo tra diversi attori e promuovere maggiore consapevolezza su un fenomeno in continua crescita.

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