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VENEGONO SUPERIORE – Sono iniziati i lavori di asfaltatura in via Pasubio, intervento previsto dopo il rifacimento della rete gas realizzato nel corso del 2025. L’opera rientra in un più ampio programma di riqualificazione della viabilità cittadina portato avanti dall’amministrazione comunale, in continuità con gli interventi effettuati nel 2024 in via Montenero. In quell’area erano stati eseguiti il rinnovo della rete gas, la realizzazione di nuovi marciapiedi e la sistemazione del parcheggio di piazza Aldo Moro.

Nel tratto interessato di via Pasubio sono inoltre previsti due attraversamenti pedonali rialzati, all’altezza di via Parini e via Cervino, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni e contribuire alla riduzione della velocità dei veicoli. Possibili disagi alla circolazione potranno verificarsi durante le fasi dei lavori. L’amministrazione ha invitato i cittadini alla collaborazione, assicurando che verranno forniti aggiornamenti sull’avanzamento dell’intervento.

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(foto archivio)

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