Altre news

SARONNO – Martedì 31 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste.

Nel dettaglio, il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso sia al mattino sia nel pomeriggio, con condizioni asciutte e buona visibilità. Le temperature subiranno una lieve flessione rispetto ai giorni precedenti: la minima sarà intorno ai 7°C, mentre la massima raggiungerà i 14°C. L’aspetto più rilevante sarà rappresentato dalla ventilazione sostenuta: i venti soffieranno forti da Nord per tutta la giornata, sia al mattino sia nel pomeriggio. È infatti segnalata un’allerta meteo per vento, con raffiche che potranno risultare fastidiose soprattutto nelle aree più esposte.

Il contesto rimarrà comunque stabile grazie alla presenza dell’alta pressione, che garantirà cielo limpido e assenza di fenomeni significativi, fatta eccezione per il vento intenso.

In Lombardia la situazione si presenta uniforme, con l’alta pressione che assicura condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno sia le pianure sia i settori alpini e prealpini. I venti saranno moderati dai quadranti settentrionali, contribuendo a mantenere l’aria più fresca e tersa su gran parte del territorio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—