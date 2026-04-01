Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Festa in casa Varesina calcio di Venegono Superiore per il titolo conquistato dall’under 14, che si è aggiudicata il girone A del campionato regionale con tre giornate di anticipo. La squadra allenata da Simone Simionato ha dominato la stagione, chiudendo il percorso con numeri di rilievo: 27 partite disputate, 23 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta.

Un cammino praticamente perfetto che ha permesso ai rossoblù di assicurarsi il primo posto senza dover attendere le ultime giornate. Archiviata la vittoria del campionato, l’attenzione si sposta ora sulla fase successiva della stagione, con la post season che attende i giovani della Varesina.

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(foto Varesina/Scaringi: la Varesina U14)

01042026