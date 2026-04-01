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CASTIGLIONE OLONA – Un laboratorio didattico tra arte e creatività ha animato domenica 29 marzo il Museo Branda Castiglioni, coinvolgendo numerosi bambini insieme alle loro famiglie. L’iniziativa, organizzata da Lab – Laboratorio Arte Bimbi in collaborazione con il Comune di Castiglione Olona, è stata dedicata al tema del ritratto e alle sue diverse interpretazioni artistiche. L’attività è partita con un momento di approfondimento, trasformato poi in un percorso di osservazione tra le sale del museo.

Protagonisti dell’esperienza anche i “nobili Castiglioni” raffigurati nei dipinti dello storico palazzo, che hanno accompagnato idealmente i partecipanti durante il laboratorio. Dopo la fase di esplorazione, i bambini si sono cimentati nella realizzazione del proprio ritratto, mettendo in pratica quanto osservato.

L’iniziativa ha unito scoperta, gioco e creatività, offrendo ai più piccoli un’occasione per avvicinarsi all’arte in modo diretto e partecipato.

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