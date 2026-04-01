I più letti di ieri: ancora ladri in azione, Paiosa pronta alla rinascita e degrado urbano
1 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 31 marzo, in primo piano la sicurezza con nuovi furti in appartamento, ma anche progetti di rilancio per spazi cittadini e iniziative sociali. Non mancano segnalazioni di degrado urbano e la cronaca, con un grave investimento.
Nuovo colpo dei ladri in appartamento alla Cassina Ferrara, dove i malviventi continuano ad agire senza tregua, alimentando la preoccupazione tra i residenti.
Saronno, ladri d’appartamento non danno tregua: scoperto nuovo colpo alla Cassina Ferrara
Firmata la convenzione per far ripartire la cascina Paiosa: in arrivo attività legate alla ristorazione, servizi e ciclismo grazie alla collaborazione con Ial.
Saronno, fatta la convenzione per far ripartire la Cascina Paiosa con Ial: in arrivo ristorazione, bici e servizi
Segnalata una situazione di forte degrado tra San Giacomo e piazza Riconoscenza, dove rifiuti e incuria stanno trasformando l’area in una discarica a cielo aperto.
Una discarica “senza fine” nel cuore di Saronno: degrado fuori controllo tra San Giacomo e piazza Riconoscenza
Grave incidente a Limbiate, dove un uomo di 81 anni è stato investito in via Trieste: le sue condizioni sono apparse subito serie.
Parte un progetto pilota per offrire assistenza gratuita ai bambini durante le vacanze di Pasqua, a sostegno delle famiglie e della conciliazione dei tempi.
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