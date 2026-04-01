Comasco

LOMAZZO – Con l’arrivo della primavera riparte la campagna di interventi periodici sul verde pubblico. Nei giorni scorsi i lavori hanno interessato in particolare i cimiteri e la zona di Manera. Questa settimana le operazioni proseguono sul territorio di Lomazzo, con nuovi interventi di manutenzione e sfalcio.

Tra le aree coinvolte anche il parco della Trebbiatura, dove sono stati effettuati alcuni lavori di sistemazione, tra cui la sostituzione degli schienali delle panchine. Gli interventi rientrano nella programmazione comunale dedicata alla cura e al mantenimento degli spazi pubblici.

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(foto; una immagine del cimitero di Lomazzo dopo gli interventi di pulizia e sistemazione del verde in questo inizio di primavera)

01042026