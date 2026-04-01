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SARONNO – Mercoledì 1 aprile 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni.

Nel dettaglio, il tempo si manterrà stabile per tutto il giorno, con ampie schiarite sia al mattino sia nel pomeriggio. Le temperature saranno in lieve calo nei valori minimi, con una minima attorno ai 4°C, mentre la massima raggiungerà i 16°C. Anche in questa giornata il vento rappresenterà un elemento da segnalare: al mattino soffierà teso da Sudest, mentre nel pomeriggio ruoterà dai quadranti Nord-Nordovest con intensità moderata. È prevista un’allerta meteo legata al vento, seppur senza fenomeni particolarmente intensi, ma comunque da considerare nelle ore centrali della giornata.

Le condizioni generali resteranno quindi stabili e asciutte, con buona visibilità e un contesto tipicamente primaverile, accompagnato da ventilazione variabile.

In Lombardia prosegue la fase di alta pressione, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte del territorio. Cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno pianure, Prealpi e Alpi, mentre sulle basse pianure orientali si potrà osservare un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. I venti saranno generalmente deboli settentrionali, mantenendo condizioni complessivamente tranquille su tutta la regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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