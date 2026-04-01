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SARONNO – Saronno continua a tessere la sua rete di solidarietà e impegno civile. Dopo lo straordinario successo di sabato 28 marzo, che ha visto Piazza Libertà gremita per la creazione di un monumentale arazzo collettivo, l’attenzione si sposta ora su un momento di profonda analisi geopolitica. Il filo della solidarietà, iniziato con il progetto “Tessitura di pace“, troverà un nuovo e fondamentale snodo venerdì 3 aprile, alle 20.30, nell’auditorium Aldo Moro.

L’appuntamento, dal titolo “Resistere per esistere. Storie dalla Palestina“, non è l’opera di un singolo, ma il frutto del lavoro del coordinamento “4 Passi di Pace“. Questa rete associativa rappresenta un unicum nel panorama locale, riuscendo a far dialogare realtà diverse ma unite dallo stesso obiettivo: tra le sigle promotrici compaiono infatti Acli, Amnesty Gruppo 22, Anpi, Asvap4, Auser, Centro d’incontro, Emergency, Givis, Gruppo Alice, Il Sandalo Equosolidale, L’isola che non c’è, la Pastorale Migranti e ResQ.

Il valore della serata risiede nella testimonianza diretta di Guy, attivista israeliano del gruppo Taayush. Il movimento, il cui nome in arabo significa “vivere insieme”, opera quotidianamente nei territori occupati attraverso la resistenza non violenta, cercando di costruire ponti di convivenza laddove i muri sembrano invalicabili. L’incontro, moderato da un volontario di Operazione Colomba, offrirà uno sguardo ravvicinato sulle storie di chi ha scelto di non arrendersi alla logica del conflitto.

L’evento di venerdì si inserisce in un percorso che sabato scorso ha dato prova di una partecipazione commovente: persone arrivate da Desio, Rovellasca, Solaro e persino Milano si sono unite ai saronnesi per cucire, ballare e leggere poesie, dimostrando che la pace è un’opera corale che richiede pazienza e dedizione.

Dalla piazza all’auditorium, il messaggio del coordinamento è chiaro: la pace non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano che passa attraverso la conoscenza, l’ascolto e la collaborazione tra tutte le anime della città.

(foto d’archivio)