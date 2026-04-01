Softball: l’allenatore Willy Pino è tornato a Saronno da campione del Messico
1 Aprile 2026
SARONNO – Inizio di stagione con un pareggio per l’Mkf Saronno softball, che ha esordito nel campionato di A1 impattando contro le Thunders Castellana. A guidare la formazione saronnese in panchina c’era Willy Pino Solano, arrivato in città dopo un importante successo internazionale. L’allenatore venezuelano è infatti reduce dalla vittoria della Liga Mexicana de Softbol, conquistata con le Sultanes Femenil al termine di una serie combattuta contro le Diablos Rojos Softbol Femenil.
Un risultato di rilievo per il tecnico, che ora si è trasferito a Saronno per guidare la squadra nel campionato di serie A1 2026, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici. Il debutto stagionale contro Castellana, chiuso in parità, rappresenta il primo passo del nuovo percorso, con la squadra chiamata a crescere partita dopo partita sotto la guida di un allenatore reduce da un’esperienza vincente a livello internazionale.
Softball A1: un successo per Saronno, doppio ko per Caronno all’esordio
(foto: il manager Pini in campo in Messico nel campionato locale che si è appena concluso)
01042026