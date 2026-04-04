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CASTIGLIONE OLONA – Si è concluso nei giorni scorsi al Museo Branda Castiglioni di piazza Garibaldi il restauro della parete ovest della Loggetta rinascimentale, un intervento che valorizza ulteriormente il patrimonio artistico dello storico edificio.

I lavori, promossi dal Comune e autorizzati dalla Soprintendenza ai beni culturali, hanno riguardato le decorazioni ad affresco del Quattrocento attribuite a Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta. L’intervento è stato eseguito dal Centro di restauro Zanolini Paola – Ravenna Ida di Milano. Nel dettaglio, l’affresco è stato sottoposto a operazioni di pulitura e reintegrazione, con il ripristino della coesione della pellicola pittorica e dell’adesione dell’intonaco al supporto murario.

Il restauro si inserisce in un progetto più ampio di recupero del ciclo pittorico della Loggetta, avviato nel 2016 con gli interventi sulla parete nord, che avevano già restituito visibilità e qualità a opere come la “Natura morta” attribuita al Vecchietta. L’obiettivo è quello di completare progressivamente la valorizzazione dell’intero ambiente quattrocentesco, uno degli spazi più significativi del Museo Branda Castiglioni.

04042026