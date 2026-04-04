Groane

CESATE – Nuovo veicolo operativo per la polizia locale di Cesate, che si dota di un mezzo più moderno e sostenibile per il servizio sul territorio. L’acquisto è stato possibile grazie a un finanziamento regionale ottenuto dall’amministrazione comunale. Si tratta di una Suzuki Vitara, un veicolo a doppia alimentazione benzina ed elettrica, pensata per garantire maggiore efficienza nelle attività quotidiane degli agenti. Il nuovo mezzo consentirà alla polizia locale di operare con più sicurezza e rapidità, migliorando la presenza e il controllo sul territorio, anche in un’ottica di attenzione all’ambiente grazie alla tecnologia ibrida.

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(foto: il nuovo mezzo consegnato alla polizia locale del comune di Cesate)

04042026