Saronnese

CISLAGO – Importante traguardo per otto studenti della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro”, protagonisti del progetto “Fare Teatro”. I ragazzi hanno partecipato al concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila”, manifestazione culturale che si svolge ogni anno ad Agrigento, città natale di Luigi Pirandello, e sono stati selezionati per la fase finale.

L’istituto comprensivo di Cislago ha presentato il corto “A Cislago il treno ha fischiato”, una rilettura della celebre novella pirandelliana che affronta temi attuali come il bullismo e le fragilità adolescenziali. Gli studenti partiranno per Agrigento accompagnati dalla dirigente Maria Ausilia Castagna e dalle docenti De Fanti e Desiderio per partecipare alla cerimonia di premiazione in programma il 17 aprile.

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità, valorizzando il lavoro della scuola e l’impegno dei giovani.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

04042026