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ROMA – Incontro istituzionale e confronto costruttivo tra il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini e il presidente di Associazione Nazionale Stampa Online Michele Pinto.

L’appuntamento si è svolto ieri a Roma, nella sede del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, e ha rappresentato un momento di dialogo significativo sul presente e sul futuro dell’editoria digitale locale in Italia.

Nel corso dell’incontro, il presidente Pinto ha illustrato al sottosegretario le principali attività e gli obiettivi dell’associazione, che riunisce oltre 80 editori locali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un sistema articolato che rappresenta una componente sempre più rilevante dell’informazione italiana, capace di garantire un presidio capillare e quotidiano nei territori.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dell’informazione di prossimità, considerata un elemento essenziale per il pluralismo, la qualità del dibattito pubblico e la tenuta democratica delle comunità locali. In questo contesto, Anso ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con il Dipartimento per individuare strumenti e strategie condivise a sostegno del comparto, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro degli editori digitali e rafforzare la sostenibilità del settore.

Tra i temi affrontati anche le sfide legate alla transizione digitale, all’evoluzione delle piattaforme e alla necessità di garantire condizioni eque per gli operatori dell’informazione locale, in un contesto in rapido cambiamento.

“Questo incontro – ha dichiarato il presidente Pinto – rappresenta per Anso un’occasione molto importante di confronto istituzionale e segna l’avvio di un percorso di collaborazione che l’associazione intende sviluppare e consolidare con il Dipartimento e con il sottosegretario Barachini. L’obiettivo è lavorare insieme per tutelare e rafforzare il valore dell’informazione digitale locale”.

All’incontro hanno partecipato anche il consigliere del Direttivo Anso Daniele Reali e il delegato Anso per il Lazio Stefano Carugno.

L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di dialogo tra istituzioni e rappresentanti del settore, finalizzato a sostenere un comparto strategico per il Paese, chiamato oggi ad affrontare sfide decisive ma anche nuove opportunità di crescita e innovazione.

Anso (Associazione Nazionale della Stampa Online) è il primo ente italiano nato per rappresentare e tutelare gli interessi degli editori di testate giornalistiche online a carattere locale. Si tratta di quotidiani telematici locali che, sebbene caratterizzati da una propria identità data spesso dalla diversa connotazione geografica, presentano delle caratteristiche comuni come l’esclusiva pubblicazione online, l’informazione a livello locale, e molte volte anche l’aspetto verticale del portale. Con i suoi oltre 15 milioni di lettori mensili, il circuito Anso si posiziona nella media dei grandi quotidiani e gruppi editoriali nazionali. IlSaronno fa parte di Anso dal 2018.