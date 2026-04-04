SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 3 aprile, l’attenzione dei lettori si è concentrata sull’emergenza che ha portato a un’evacuazione in via Grieg, su un furto avvenuto mentre le vittime erano a cena e sulle iniziative legate alla qualità dell’aria. Interesse anche per gli interventi di potatura e le domande dei cittadini.

Momenti di apprensione in via Grieg, dove un’evacuazione ha richiesto l’intervento dei soccorsi: nelle ore successive è stata chiarita la causa dell’allarme, riportando la situazione alla normalità.

Brutta sorpresa per alcune persone che, mentre stavano mangiando una pizza, hanno trovato il furgone svaligiato: sparite valigie e borse parcheggiate nei pressi del santuario.

Parte un nuovo strumento per monitorare i cattivi odori: i cittadini potranno segnalare i miasmi attraverso un questionario, contribuendo a costruire una mappa condivisa del fenomeno.

Proseguono le potature lungo le vie cittadine, ma non mancano dubbi e richieste di chiarimento da parte dei residenti sugli interventi in corso e sulle modalità adottate.