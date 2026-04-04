I più letti di ieri: profumatore causa evacuazione del concessionario, furto vicino al Santuario e il “puzzometro” dei cittadini
4 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 3 aprile, l’attenzione dei lettori si è concentrata sull’emergenza che ha portato a un’evacuazione in via Grieg, su un furto avvenuto mentre le vittime erano a cena e sulle iniziative legate alla qualità dell’aria. Interesse anche per gli interventi di potatura e le domande dei cittadini.
Momenti di apprensione in via Grieg, dove un’evacuazione ha richiesto l’intervento dei soccorsi: nelle ore successive è stata chiarita la causa dell’allarme, riportando la situazione alla normalità.
Saronno, ieri emergenza in via Grieg… svelata la causa dell’evacuazione
Brutta sorpresa per alcune persone che, mentre stavano mangiando una pizza, hanno trovato il furgone svaligiato: sparite valigie e borse parcheggiate nei pressi del santuario.
Furgone svaligiato mentre mangiano una pizza: sparite valigie e borse vicino al Santuario
Parte un nuovo strumento per monitorare i cattivi odori: i cittadini potranno segnalare i miasmi attraverso un questionario, contribuendo a costruire una mappa condivisa del fenomeno.
Saronno, ecco il questionario per monitorare i miasmi: nasce il “puzzometro” dei cittadini
Proseguono le potature lungo le vie cittadine, ma non mancano dubbi e richieste di chiarimento da parte dei residenti sugli interventi in corso e sulle modalità adottate.
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