Groane

LAZZATE / MISINTO – Cinquantamila euro di contributo regionale per la sicurezza sfumati per una convenzione firmata oltre il termine previsto dal bando. È questo il nodo evidenziato nella nota diffusa sulla mancata ammissione al cofinanziamento regionale destinato alla polizia locale firmato da Insieme per Misinto.

“Con decreto numero 3711 di lunedì 24 marzo 2026, Regione Lombardia – si legge nel testo – ha pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi al cofinanziamento per la polizia locale, destinato a nuove dotazioni, impianti e mezzi. Tra gli esclusi ci sono Lazzate e Misinto. Il progetto, presentato dal Comune capofila Lazzate, aveva un valore di 78.789,86 euro e si basava sulla gestione associata dei servizi di polizia locale. Il contributo massimo previsto era di 50 mila euro, ma non è stato concesso. Il motivo è nei tempi: la convenzione è stata sottoscritta fuori termine. I consigli comunali avevano approvato il testo a fine gennaio, Lazzate il 27 gennaio e Misinto il 28 gennaio, ma le firme sono arrivate solo il 10 e l’11 febbraio, oltre la scadenza fissata al 1 febbraio. Un ritardo che ha fatto perdere un finanziamento rilevante per il territorio”.

Dura la chiosa: “Un ritardo che costa caro al territorio. Per superficialità e mancanza di attenzione amministrativa, si è persa un’occasione concreta per rafforzare la sicurezza e dotare la polizia locale di strumenti più efficaci. La sicurezza non si costruisce con gli annunci, ma con atti puntuali e responsabilità amministrativa”.

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