Cronaca

ORIGGIO – Il semaforo non sarà né riparato né sostituito. Sarebbe troppo costoso per la comunità, soprattutto considerando che all’incrocio tra via Per Cantalupo e viale Europa è già in fase di realizzazione una nuova rotonda.

La decisione arriva dopo l’incidente avvenuto nei giorni scorsi, quando un automobilista alla guida di una Citroen C3 ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha iniziato a sbandare, ha fatto testacoda e si è schiantata contro il palo dell’impianto semaforico, distruggendo la centralina, e contro la recinzione di un agriturismo della zona.

Il conducente è rimasto illeso ma il danno alla centralina semaforica è rilevante: la sostituzione avrebbe un costo superiore ai 25mila euro. Per questo motivo il Comune ha scelto di non intervenire sull’impianto, puntando invece sulla rotatoria già prevista per migliorare la viabilità. Sarà però rinforzata la segnaletica invitando gli automobilisti a rispettare le precedenze e a prestare la massima attenzione.

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