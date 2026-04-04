Saronnese

UBOLDO – Per il lunedì di Pasquetta, il Parco dei Mughetti propone picnic e ‘‘Caccia alle uova’’ per bambini nell’Aula didattica di Uboldo.

Dalle 12 alle 14 l’Aula didattica verrà aperta per un pranzo al sacco libero e auto-organizzato. Si consiglia di portare un telo per potersi sedere anche nel prato. Dalle 14.30 i volontari del parco organizzano il gioco ‘‘Caccia alle uova’’ per bambini di età compresa fra 4 e 12 anni. La partecipazione al gioco è gratuita con obbligo di iscrizione via email ([email protected]) o via telefono (02-96951140) indicando nome, cognome, età.

L’aula didattica del Parco si raggiunge a piedi o in bicicletta partendo dalla Cascina Leva di Uboldo (Via per Cerro 251). In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

(foto archivio)

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