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SARONNO – Un grande traguardo, l’ennesimo, raggiunto dalla Pugilistica Saronnese. La scuderia dei maestri Davide Palumbo e Luca Gelosa con i suoi atleti Alessia Marinaro e Gabriele Garruto ha aggiunto al proprio palmares due importanti titoli. Marinato e Garruto si sono infatti laureati campioni regionali under 19 femminile e maschile del 2026, vincendo le rispettive finali domenica 29 marzo. La Marinaro, già campionessa regionale lo scorso anno, ha superato le semifinali sabato 28 marzo a Marnate affrontando un’avversaria ostica di Nova Milanese e si è poi confermata il giorno dopo ottenendo la medaglia d’oro contro una forte atleta di Rozzano, dominando l’incontro e confermandosi una boxeur di assoluto livello. Per Garruto vittoria in semifinale sempre sabato 28 marzo a Marnate contro un pugile proveniente da Milano per poi raggiungere l’estasi alla domenica trionfando contro un boxeur della Treviglio Boxe alla seconda ripresa prima del limite. Due nuovi campioni pertanto per la Pugilistica Saronnese che esprime tutta la sua gioia e soddisfazione tramite le parole dei maestri Davide Palumbo e Luca Gelosa. “È una sensazione incredibile conquistare due titoli regionali grazie all’impegno e alla qualità di due nostri formidabili ragazzi che si sono meritati tutto tutto questo” commentano i coach con felicità, sottolineando “il costante e duro lavoro che svolgiamo in palestra per formare bravi pugili ma ancor prima brave persone”. Marinaro e Garruto ottengono così il pass per i campionati nazionali che si svolgeranno nei prossimi mesi e dove cercheranno di tenere alta la bandiera della scuola pugilistica della città di Saronno.