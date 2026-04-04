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SARONNO – Ieri ultimo appuntamento, sotto la pioggia battente, per la visita della sindaca saronnese Ilaria Pagani, accompagnata da un gruppi di cittadini, nella località siciliana di San Fratello (Messina). Nel tardo pomeriggio, partenza alle 18, la processione dalla chiesa principale del paese. Un appuntamento tradizionale della Settimana santa, c’erano anche i rappresentanti istituzionali degli altri comuni della zona, c’erano tra gli altri l’onorevole Calogero Leanza; Carmelo Galipò assessore a Capo d’Orlando; Salvatore Ricca, vicesindaco di Acquedolci, a fare gli onori di casa il sindaco sanfratellano, Giuseppe Princiotta.

La processione, con il contorneo dei “Giudei” ovvero le figure mascherate ed “armate” di trombe, ha percorso le vie del paese, per tornare poi al tempio sacro, la chiesa Madre di Santa Maria Assunta. Si è chiusa così una intensa settimana per i saronnesi fra incontri istituzionali, momenti di reciproca conoscenza, visite culturali a San Fratello, il comune che ormai da 18 anni è unito da un “patto di amicizia” con Saronno.

04042026

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