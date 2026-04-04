Saronno, nuove convenzioni per puntare le telecamere dei privati anche su aree pubbliche. Immagini visibili solo alla polizia locale
4 Aprile 2026
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Commenti
Chissà perché quando servono sono poi fuori uso e non funzionanti
Mi sfugge perche’ un privato dovrebbe installare una telecamera a sue spese per inquadrare una zona pubblica. Se la installo inquadro la mia proprieta’ e vedo le registrazioni quando voglio io
da cittadino il massimo che gli potrei concedere è l’uso gratuito della mia proprietà per installare le telecamere, però telecamere, installazione e elettricità per il funzionamento sono a carico del comune
….scarico sui cittadini compresi i costi!
Addio alla privacy, questa e la sicurezza a Saronno ,sulla pelle dei privati , anziché fare controlli diversi
Ah bhe, il privato paga e il comune ne beneficia… Avranno proprio la fila
Al posto di spendere soldi per rifare continuamente il centro….
Di telecamere che poi non guarda nessuno ce ne sono già un’infinità. Fanno solo parte dell’arredo urbano