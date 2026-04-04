SARONNO – Telecamere private che possono inquadrare anche spazi pubblici, ma con gestione delle immagini affidata esclusivamente alla polizia locale: è questa una delle novità più rilevanti del nuovo regolamento sulla videosorveglianza discusso in consiglio comunale.

QUI IL CONFRONTO SUL REGOLAMENTO INTERO

A illustrarla è stato il comandante della polizia locale Claudio Borsani, spiegando che la normativa generale non consente ai privati di riprendere la pubblica via, se non per porzioni molto limitate legate all’ingresso di abitazioni o attività. Il nuovo regolamento introduce invece la possibilità di stipulare convenzioni con il Comune, permettendo così di estendere il controllo anche su aree pubbliche.

Il punto chiave è la distinzione tra le riprese: quelle relative alla proprietà privata restano nella disponibilità del proprietario, mentre quelle che inquadrano spazi pubblici diventano accessibili solo al comando della polizia locale e alle forze dell’ordine autorizzate. I costi di installazione restano a carico del privato.

Su questo punto si è concentrato gran parte del confronto in aula, con diversi interventi focalizzati sugli aspetti pratici delle convenzioni tra pubblico e privato. “Se io stipulo una convenzione con il Comune […] perdo la capacità di poter visionare le mie immagini?” ha chiesto il consigliere Lorenzo Azzi (Forza Italia), sollevando il tema della gestione delle riprese tra spazio privato e pubblico. Il comandante della polizia locale Claudio Borsani ha chiarito che le due situazioni restano distinte: il privato continua ad avere accesso alle immagini della propria proprietà, ma non può visualizzare quelle che riguardano la pubblica via, riservate esclusivamente alle forze di polizia. Dello stesso tenore la richiesta del consigliere Mauro Rotondi (Partito Democratico): “È accessibile solo al comando oppure […] può essere vista anche dal privato?”, con una risposta netta: per le riprese su suolo pubblico non è prevista visione in contemporanea, perché la gestione viene affidata al Comune.

Sul fronte politico, la consigliera Marina Ceriani (Fratelli d’Italia) ha espresso una valutazione positiva: “Apprezzo […] perché coinvolge la popolazione”, evidenziando il ruolo attivo dei cittadini, posizione condivisa anche dalla consigliera Francesca Rufini (Tua Saronno): “Si accoglie la possibilità di integrare la videosorveglianza privata con quella pubblica […] con gestione in capo alla polizia locale”. Più cauta invece la lettura del consigliere Augusto Airoldi (indipendente), che pur riconoscendo la solidità del testo ha richiamato l’attenzione sulla delicatezza dell’equilibrio tra intervento pubblico e iniziativa privata.

Nel complesso, dal dibattito emerge una linea chiara: apertura alla collaborazione con i cittadini, ma con la gestione delle immagini degli spazi pubblici affidata in modo esclusivo alla polizia locale, nel rispetto della privacy e delle norme vigenti.

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