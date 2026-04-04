Cronaca

SARONNO – Moto a terra e soccorsi in azione lungo via Varese: è questo lo scenario dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, all’altezza del civico 6.

L’impatto tra un’auto e una moto è avvenuto intorno alle 14. A rimanere ferito è stato il conducente del motociclo, un uomo di 37 anni. Secondo i dati di Areu, si tratta dell’unica persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire la dinamica, ancora in fase di accertamento. Presenti anche i soccorsi sanitari inviati dalla centrale Soreu dei Laghi.

Il motociclista è stato assistito sul posto e poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Saronno, dove è arrivato alle 15,11. Le sue condizioni non risultano gravi.

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