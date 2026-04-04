Città

SARONNO – Un sistema di videosorveglianza sempre più esteso e aggiornato alle nuove tecnologie è stato al centro del consiglio comunale di lunedì 24 marzo, quando l’aula ha approvato il nuovo regolamento comunale con 23 voti favorevoli, nessun contrario e un’astensione (Lega con Raffaele Fagioli)

Ad aprire il punto è stato il comandante della polizia locale Claudio Borsani, che ha illustrato un testo composto da 45 articoli, necessario per superare il regolamento fermo al 2013 e adeguarlo sia alle innovazioni tecnologiche sia alle norme sulla privacy. Oggi il sistema cittadino conta circa 200 telecamere, 17 varchi per la lettura targhe, bodycam in dotazione agli agenti, due droni, quattro fototrappole e cinque varchi Ztl. Il comandante ha chiarito anche gli aspetti legati alla gestione dei dati: il Comune è titolare del trattamento, le immagini sono accessibili solo a personale autorizzato e conservate per 7 giorni, con eventuali proroghe legate a esigenze giudiziarie. Il regolamento introduce inoltre una disciplina organica per l’utilizzo di droni, bodycam e dashcam, oltre alla possibilità futura di sistemi automatici di sanzionamento.Prevista anche la possibilità di convenzioni con privati per estendere le riprese su aree pubbliche, con accesso alle immagini riservato alla polizia locale.

Da qui si è sviluppato il confronto in aula, con richieste di chiarimento soprattutto sugli aspetti tecnici e sul bilanciamento tra sicurezza e privacy.

Il capogruppo Simone Galli (Partito Democratico) ha inquadrato il tema: “È uno strumento importante per la sicurezza urbana ma anche delicato perché coinvolge i diritti fondamentali dei cittadini”, con il Roberto Spreafico (Partito Democratico) che ha aggiunto: “La videosorveglianza è importante soprattutto come deterrente […] ma la privacy è una tutela necessaria”. Nel merito del testo, il consigliere Augusto Airoldi Saronno civica ha parlato di “una base normativa solida”, mentre Matteo Sabatti (Insieme per Crescere) ha sottolineato che “deve essere la base per i futuri investimenti sulla sicurezza”. Dai banchi della minoranza, la consigliera Marina Ceriani (Fratelli d’Italia) ha evidenziato: “Apprezzo il coinvolgimento dei cittadini”, ma ha posto il tema delle risorse per la gestione dei dati.

Il consigliere D’Urso (Tu@Saronno) ha definito il regolamento “un passo avanti conforme al Gdpr”, mentre la consigliera Francesca Rufini (Tu@Saronno) ha ricordato le applicazioni pratiche: “Serve anche per contrastare l’abbandono dei rifiuti e ricostruire incidenti stradali”. Nel finale del dibattito, il consigliere Luca Amadio (indipendente) ha annunciato il voto favorevole: “Voterò favorevolmente […] per la chiarezza dei contenuti”, seguito dalla consigliera Ciceroni (Obiettivo Saronno): “È un provvedimento strettamente legato al tema della sicurezza”.

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