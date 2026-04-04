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SARONNO – Si aprono le porte del volontariato istituzionale per migliaia di ragazzi in tutta Italia grazie alla pubblicazione del nuovo bando per il Servizio Civile Universale. L’iniziativa, che mira a impiegare quasi 66.000 operatori in progetti nazionali e internazionali, vede protagonista anche il comune di Saronno, che mette a disposizione quattordici posizioni per i giovani del territorio desiderosi di intraprendere un percorso annuale all’insegna della solidarietà e della cittadinanza attiva tra il 2026 e il 2027.

Gli aspiranti volontari hanno tempo fino alle 14 dell’8 aprile per inviare la propria candidatura. La partecipazione è riservata ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni (fino al giorno precedente il compimento del ventinovesimo anno) che siano cittadini italiani, comunitari o regolarmente soggiornanti in Italia. Tra le condizioni necessarie figurano l’assenza di condanne penali specifiche per delitti non colposi o contro la persona e il non appartenere a corpi militari o forze di polizia. Restano invece esclusi coloro che hanno già prestato servizio nazionale o universale in passato o che hanno avuto rapporti di collaborazione lavorativa superiori ai tre mesi con l’ente che promuove il progetto nell’ultimo anno.

Svolgere il Servizio Civile comporta un impegno medio di 25 ore settimanali, per un totale annuo di 1.145 ore, a fronte del quale viene riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro. Oltre al contributo economico, il programma garantisce una copertura assicurativa completa e un massimo di 20 giorni di permesso retribuito. Uno dei vantaggi più significativi per il futuro professionale dei partecipanti è rappresentato dalla certificazione delle competenze acquisite, che comprende sia le abilità tecniche conformi agli standard regionali, sia le cosiddette “soft skill” trasversali maturate durante l’anno di attività.

È importante notare che aver già partecipato alla leva civica lombarda o a programmi legati a “Garanzia Giovani” non preclude la possibilità di presentare la domanda, così come non è un ostacolo aver interrotto un precedente servizio nazionale a causa di provvedimenti sanzionatori a carico dell’ente.

Per approfondire i dettagli di ogni singolo progetto e consultare la documentazione completa, gli interessati possono fare riferimento ai canali ufficiali del comune di Saronno e alla piattaforma dedicata al Servizio Civile Universale.

(foto d’archivio)