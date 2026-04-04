Softball

SARONNO – Weekend di Pasqua ricco di emozioni nella Serie A1 di softball, con il secondo turno di campionato che ha visto protagoniste anche le squadre del territorio. Oggi el derby tra Mkf Saronno e Quick Mill Bollate – gara 2 -sono ancora le campionesse d’Italia ad avere la meglio (5-7), completando la doppietta dopo il successo di gara 1 di venerdì. In gara 2 Bollate si impone al termine di una sfida combattuta fino ai supplementari: decisivo il fuoricampo di Zayas, che consente alle ospiti di pareggiare nel finale e portare la gara oltre i tempi regolamentari, prima del colpo decisivo. Per Saronno resta il rammarico di una serie giocata alla pari per lunghi tratti, ma senza riuscire a concretizzare nei momenti chiave.

Sorride invece la Rheavendors Caronno, che conquista i primi successi stagionali superando due volte la Bertazzoni Collecchio. Una doppietta importante che permette alle lombarde di muovere la classifica dopo un avvio difficile.

Risultati 2° turno

Mkf Saronno-Quick Mill Bollate 3-6 (gara 1 venerdì), 5-7

Rheavendors Caronno-Bertazzoni Collecchio 7-0, 8-1

Lacomes New Bollate-Italposa Forlì 4.5, 0-8

Thunders Castellana-Mia Office Pianoro 4-6, 0-7

Itas Mutua Rovigo-Ares Safety Macerata 5-1, 0-5

Classifica

Italposa Forlì, Mia office Pianoro e Quick Mill Bollate 1000, Rheavendors Caronno e Itas Mutua Rovigo 500, Bertazzoni Collecchio, Macerata, Mkf Saronno 250, Lacomes New Bollate 0.

(Alessandro Galati – Fibs: Giulia Longhi del Quick Mill Bollate difende la base contro Saronno)

04042026