Softball

SARONNO – Si ferma sul più bello l’Mkf Saronno, superato 6-3 dal Quick Mill Bollate ieri in gara 1, anticipo della seconda giornata di Serie A1 di softball, disputato ieri al centro sportivo di via De Sanctis. Le neroazzurre partono forte e trovano subito il vantaggio con il fuoricampo di Peterson, riuscendo a portarsi avanti 3-2 e mantenere il controllo della gara per gran parte dell’incontro. Nella fase iniziale, infatti, l’attacco saronnese riesce a mettere in difficoltà la lanciatrice avversaria Bigatton, che però cresce con il passare degli inning, limitando le battute delle padrone di casa e impedendo ulteriori segnature.

La partita cambia nell’ultimo inning, quando Bollate piazza il colpo decisivo: le valide da due punti di Slabá e Costa ribaltano il risultato e consegnano alle campionesse d’Italia la vittoria per 6-3. Protagonista della rimonta proprio Slabá, capace di spingere a casa quattro dei sei punti complessivi della sua squadra. Per Saronno resta una prova positiva per lunghi tratti, ma con il rammarico per un finale che ha premiato l’esperienza e la concretezza delle avversarie.

Oggi si gioca, stesso posto, gara 2 con inizio alle 18.

Le altre gare di oggi

Sabato 4 aprile ore 12 Itas Mutua Rovigo-Macerata, ore 13 Thunders Castellana-Pianoro, ore 16 New Bollate-Italposa Forlì, ore 17 Rheavendors Caronno Pertusella-Bertazzoni Collecchio.

(foto Alessandro Galati – Fibs: una fase di gara 1)

04042026