Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno per la rubrica mensile realizzata in collaborazione con ilSaronno.

Il mese di marzo 2026 non ha regalato grandi novità per quanto riguarda il trasporto pubblico locale nell’area saronnese.

Dunque, scusandoci con nostri lettori più fedeli, che hanno già ricevuto queste informazioni ormai diverse volte, approfittiamo della puntata di questo mese per riepilogare nuovamente che cosa è previsto che accada con il trasporto pubblico locale saronnese nei prossimi mesi e dove sarebbe auspicabile intervenire affinché i processi in corso volgano a vantaggio, e non contro, la nostra comunità.

La questione principale davanti a noi è la cancellazione del servizio ferroviario tra Malpensa e Milano Centrale, via Saronno, per “parità di spesa corrente” rispetto al nuovo instradamento via Rho. Il passaggio è attualmente previsto a dicembre 2027. Il collegamento con Milano Centrale dovrebbe essere parzialmente sostituito dirottando il Regio Express 1 da Laveno una volta all’ora; servizio non presente a tutte le ore e non tutti i giorni; su un unico treno per Milano Centrale ogni ora (quando c’è) saranno concentrati i viaggiatori di tre treni: due per Milano Centrale non più effettuati e uno preesistente da Laveno; i viaggiatori dall’area della Valle Olona, giunti a Saronno con il prolungamento della linea S9, saranno obbligati a scendere in massa al binario 5 e a recarsi al binario 3. I collegamenti tra Saronno e tutte le destinazioni regionali, nazionali, internazionali necessariamente dovranno fare minore affidamento sulla stazione di Milano Centrale e maggiore sulle “stazioni porta” o comunque sugli interscambi esterni: ad esempio Milano Bovisa auspicabilmente potenziata, Rho Fiera raggiungibile da Milano Villapizzone a pochi passi da Milano Bovisa, Milano Rogoredo, Como Camerlata e Segrate Porta Est. Quest’ultima sicuramente non sarà realizzata entro fine 2027, e così potrebbe risultare ridotta l’accessibilità alla Lunga Percorrenza per Venezia se si proviene da Saronno. Speriamo che questa situazione possa essere ridiscussa.

Gli altri interventi previsti a breve sul nostro territorio riguardano i servizi autobus e la loro integrazione con il servizio ferroviario Regionale.

Il programma di bacino dell’agenzia TPL approvato a luglio 2025 prevede per Saronno due linee extraurbane (C167 per Lomazzo e V139 scolastica per Tradate) e cinque urbane: dalla V231 alla V234 ricalcheranno grosso modo le attuali da 1 a 4, salvo varianti qui e là che potrebbero attivarsi con il nuovo affidamento; l’attuale linea 5, principalmente a servizio della Focris, sarà soppressa e al suo posto è prevista una nuova V235, di rinforzo scolastico, dal percorso ignoto. Speriamo che queste previsioni si riescano a modificare in meglio, nell’interesse di Saronno.

Il nuovo affidamento dei servizi autobus sul territorio sarà messo a gara dall’Agenzia Tpl entro fine maggio; i lotti di gara saranno 5; in particolare la C167 farà parte del lotto 2 e le linee V139, V231-V235 del lotto 5. Il valore totale dei 5 lotti è stimato in 120 milioni di euro all’anno per dieci anni, di cui 63 milioni di euro annui contratto di servizio (pubblico danaro) e 57 milioni di euro annui introiti commerciali previsti (titoli di viaggio e sanzioni). Speriamo che i nuovi affidamenti portino a servizi di autobus più professionali e meglio integrati tra loro.

Si attende da un momento all’altro l’approvazione definitiva del progetto di Stibm (sistema tariffario integrato bacino di mobilità) valido per le province di Como, Lecco e Varese. Il progetto di Stibm adottato a giugno 2025 prevede importanti agevolazioni territoriali per la zona di Busto Arsizio e Gallarate; Saronno è esclusa da tali agevolazioni e, pertanto, alla seconda fermata ferroviaria o al sedicesimo minuto in autobus i viaggiatori pagheranno uno scatto tariffario notevole. Esclusa per il momento ogni integrazione con lo Stibm di Milano; non prevista nemmeno la possibilità di utilizzare i titoli di viaggio della provincia di Varese per viaggiare tra Saronno, Uboldo e Origgio, e sui bus extraurbani verso la Brianza entro i confini del bacino, essendo questi servizi gestiti dall’Agenzia Tpl di Milano e Monza. Speriamo che questa brutta situazione possa essere sistemata in extremis, ma il tempo è tiranno.

Una grande opportunità sarebbe, invece, costituita dagli “interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza” per il quale Regione Lombardia ha destinato al nostro bacino 17.68 M€, che dovrebbero andare a sommarsi con l’ordinario programma dell’Agenzia, che nel 2025 ha distribuito 3.08 M€ (880 k€ alle Aziende e 2.20 M€ ai Comuni). Nel 2024 Saronno ha acquisito il contributo, ma lo ha speso per costruire cattedrali nel deserto senza alcun impatto significativo sull’utenza; nel 2025 Saronno ha totalmente rinunciato a questi soldi. Speriamo che il 2026 racconti una storia diversa e migliore.

Con la revisione della Legge Regionale 6/2012, Regione Lombardia ha previsto la partecipazione diretta in agenzia Tpl di tutti quei comuni sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale, i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione. A noi risulta che Saronno ricada esattamente in questo caso. È attesa la Deliberazione con cui la Giunta Regionale stabilirà le nuove quote, a seguito della pubblicazione della quale entro 90 giorni l’agenzia Tpl adeguerà il proprio Statuto. Speriamo che si realizzi effettivamente l’ingresso obbligato di Saronno in Agenzia Tpl e che questo aiuti (o meglio costringa) la città a uscire dall’isolamento che si è assurdamente scelta e ad essere più presente e consapevole sul tema del Trasporto Pubblico, che sembra non presidiato (privo di ogni strategia e prospettiva concreta) da almeno 11 anni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti