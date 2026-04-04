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TRADATE – Proseguono i controlli contro l’abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale. Nei giorni scorsi, grazie all’intervento degli operatori Seprio e della polizia locale, sono stati individuati e sanzionati due responsabili. A darne notizia è l’assessore all’ecologia Vito Pipolo, che ha voluto ringraziare gli operatori per il lavoro svolto: “Grazie agli operatori Seprio e alla polizia municipale per il loro lavoro efficace. È sempre un piacere vedere che si prendono provvedimenti contro chi inquina la città”.

Nel suo intervento, l’assessore ha sottolineato come tra i responsabili ci fossero sia un residente sia una persona proveniente da fuori città, evidenziando la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno. “Speriamo che abbiano imparato la lezione” ha aggiunto Pipolo, ribadendo l’importanza di contrastare comportamenti che danneggiano il decoro urbano e l’ambiente.

Non si tratta di un episodio isolato: già in passato Comune e polizia locale avevano individuato e multato diverse persone responsabili di abbandono abusivo di rifiuti, nell’ambito di un’attività costante di controllo e prevenzione sul territorio.

04042026