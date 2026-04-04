VENEGONO INFERIORE – Incendio boschivo contenuto dalla mattina di oggi, sabato 4 aprile, nell’area della “casa dei daini”, con intervento anche dall’alto.

Le fiamme sono state segnalate intorno alle 7. L’incendio risulta sotto controllo già intorno alle 9. Le operazioni si sono concentrate soprattutto sul contenimento e sulla messa in sicurezza della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più mezzi, tra cui autopompe e un elicottero impegnato nei lanci d’acqua. Il velivolo ha effettuato i rifornimenti prelevando acqua dal pozzo esterno dell’acquedotto, per colpire gli ultimi focolai ancora attivi.

Presenti anche i carabinieri forestali, il personale del Parco Pineta, Arpa e la polizia locale di Venegono Superiore con il comandante Antonio Borgo, impegnati nel supporto alle operazioni e nella gestione dell’area.

Le cause dell’incendio non sono al momento note. Non risultano segnalazioni di feriti. L’intervento prosegue per spegnere completamente le ultime fiamme e avviare le verifiche sull’origine del rogo.

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