Volley

CARONNO PERTUSELLA – Si chiude con ottimi risultati l’esperienza della Pallavolo Caronno Pertusella al torneo Glamour Volley Cup di Lignano Sabbiadoro, tre giorni di gare che hanno visto protagoniste le squadre del vivaio. Il momento più significativo è arrivato nella categoria Under 14, dove la finale è stata interamente disputata da due formazioni della stessa società. Un derby per il primo e secondo posto che ha evidenziato la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile.

Soddisfazione per i risultati ottenuti anche dalle altre squadre, dalle Under 13 fino all’Under 18, che hanno contribuito a un bilancio complessivo positivo sia sul piano sportivo sia su quello della crescita del gruppo.

La trasferta si è conclusa con le premiazioni e con il rientro a casa di atlete e staff, che tornano con entusiasmo e consapevolezza del percorso svolto.

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05042026