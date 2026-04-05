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CASTIGLIONE OLONA – Slitta la riapertura dell’ufficio postale di Castiglione Olona. L’apertura al pubblico, inizialmente prevista per il 7 aprile, è stata posticipata al 21 aprile. A comunicarlo è il Comune, riportando quanto indicato da Poste Italiane, che ha spiegato come il rinvio sia dovuto a ritardi nella fornitura dei materiali che sono necessari per completare i lavori tecnici legati al Progetto Polis.

Poste Italiane ha espresso le proprie scuse per il disagio arrecato ai cittadini, ringraziando per la comprensione in attesa della riapertura definitiva del servizio. Entro fine mese l’ufficio postale dovrebbe dunque tornare ad essere disponibile con i proprie servizi.

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(foto archivio: un ufficio postale nella zona)

05042026