Cronaca

CESATE – Arrestato dai carabinieri un uomo di 47 anni, accusato di aver picchiato ripetutamente il padre convivente di 80 anni. L’intervento è avvenuto nella mattinata di lunedì 30 marzo, quando i militari sono intervenuti nell’abitazione durante l’ennesima lite, sorprendendo l’uomo mentre l’aggressione era ancora in corso. L’anziano ha riportato lesioni al braccio, allo zigomo e alla testa.

Secondo quanto ricostruito, il 47enne, in stato di alterazione dovuto all’alcol, avrebbe colpito il padre al termine di una discussione. Dagli accertamenti sono però emersi episodi di violenza e vessazioni che andavano avanti da mesi, tra insulti e aggressioni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate e portato nel carcere di San Vittore a Milano. L’anziano, pur ferito, non è stato ricoverato.

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(foto archivio)

05042026