Saronnese

CISLAGO – L’amministrazione comunale ha condiviso sui social l’importante traguardo raggiunto dagli 8 studenti del progetto “Fare teatro” della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” di Cislago. I ragazzi hanno partecipato al Concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila”, prestigiosa manifestazione culturale che si svolge ogni anno ad Agrigento, città natale di Luigi Pirandello, grande drammaturgo e premio Nobel per la letteratura.



L’istituto comprensivo ha presentato il corto dal titolo “A Cislago il treno ha fischiato”, una rilettura intensa e attuale della celebre novella pirandelliana, attraverso la quale gli studenti affrontano con sensibilità e profondità il tema del bullismo e delle fragilità in età adolescenziale.



Il progetto è stato selezionato e i ragazzi, accompagnati dalla dirigente Maria Ausilia Castagna e dalle docenti De Fanti e Desiderio, partiranno per Agrigento, per assistere alla premiazione ufficiale che si terrà il 17 aprile.

“Un risultato che rende orgogliosa tutta la nostra comunità e che testimonia il valore della scuola, della cultura e dell’impegno dei nostri giovani”, scrivono dal comune.

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