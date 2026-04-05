Saronnese

ROMA – Giovedì 2 aprile, nella Camera dei Deputati, Luca Landolfi, Direttore dei Servizi educativi della cooperativa Il Granello di Cislago, ha offerto una significativa testimonianza sul tema del Progetto di Vita per le persone con disabilità.

L’incontro, focalizzato su “Disabilità e inclusione nei percorsi educativi”, ha permesso di accendere i riflettori sull’operato quotidiano che la cooperativa porta avanti da anni. “Il progetto di vita è uno strumento essenziale per garantire dignità, autonomia e inclusione”, ha dichiarato Landolfi durante il suo intervento. “Non si tratta solo di pianificare assistenza, ma di costruire un percorso personalizzato basato su desideri, capacità e aspirazioni della persona”.

Landolfi ha ribadito la necessità di dare centralità al progetto di vita riconoscendo la persona nella sua globalità, valorizzandone il ruolo attivo all’interno della società. Un passaggio fondamentale è stato dedicato alle famiglie, che non devono essere lasciate sole. È necessaria una sinergia tra servizi sociali, educatori, operatori sanitari e comunità locali per rispondere efficacemente ai bisogni reali.

Nel concludere il suo intervento il direttore Landolfi ha sottolineato che un progetto ben strutturato deve puntare alla qualità della vita e a relazioni significative. Il Progetto di Vita non deve essere percepito come un semplice insieme di prestazioni, ma come un cammino condiviso che metta al centro, sopra ogni cosa, la persona e il suo futuro.

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