I più letti di ieri: telecamere private per “riprendere” spazi pubblici, incidente in via Varese e processione a San Fratello
5 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 4 aprile, in primo piano i temi della sicurezza urbana con nuove convenzioni per le telecamere, la cronaca con un incidente stradale e momenti di comunità tra fede e tradizioni, senza dimenticare episodi di viabilità e partecipazione civica.
Nuove convenzioni permetteranno di utilizzare anche le telecamere private puntate su aree pubbliche, con immagini accessibili esclusivamente alla polizia locale per rafforzare il controllo del territorio.
Saronno, nuove convenzioni per puntare le telecamere dei privati anche su aree pubbliche. Immagini visibili solo alla polizia locale
Incidente tra auto e moto in via Varese, dove un uomo di 37 anni è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari intervenuti sul posto.
Suggestiva via crucis ispirata a san Francesco, conclusa con una preghiera condivisa con quella del Papa al Colosseo.
Un’auto ha abbattuto un semaforo, ma non verrà riparato: si attende direttamente la realizzazione della nuova rotonda per sistemare la viabilità.
Origgio, auto distrugge il semaforo: niente riparazione, si attende la rotonda
Grande partecipazione alla tradizionale processione, con la presenza della sindaca e di numerosi cittadini arrivati anche dal saronnese.
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