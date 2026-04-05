SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 4 aprile, in primo piano i temi della sicurezza urbana con nuove convenzioni per le telecamere, la cronaca con un incidente stradale e momenti di comunità tra fede e tradizioni, senza dimenticare episodi di viabilità e partecipazione civica.

Nuove convenzioni permetteranno di utilizzare anche le telecamere private puntate su aree pubbliche, con immagini accessibili esclusivamente alla polizia locale per rafforzare il controllo del territorio.

Incidente tra auto e moto in via Varese, dove un uomo di 37 anni è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari intervenuti sul posto.

Suggestiva via crucis ispirata a san Francesco, conclusa con una preghiera condivisa con quella del Papa al Colosseo.

Un’auto ha abbattuto un semaforo, ma non verrà riparato: si attende direttamente la realizzazione della nuova rotonda per sistemare la viabilità.

Grande partecipazione alla tradizionale processione, con la presenza della sindaca e di numerosi cittadini arrivati anche dal saronnese.