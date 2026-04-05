Saronnese

GERENZANO – Una domenica dedicata al benessere della comunità quella organizzata a Gerenzano dal Lions Club locale, con il sostegno del Comune. L’appuntamento è fissato al Parco degli Aironi, dove il 12 aprile si svolgerà il Lions Day, iniziativa aperta alla cittadinanza con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita e attenzione alla salute.

Durante la giornata saranno disponibili gratuitamente diversi controlli rivolti ai cittadini: tra questi verifiche della vista, misurazione della pressione arteriosa e controllo dei valori glicemici. Accanto all’aspetto sanitario, il programma prevede anche momenti di intrattenimento: è prevista infatti la presenza della banda e delle majorettes del Corpo musicale Santa Cecilia, che accompagneranno l’evento con esibizioni dedicate al pubblico. Tra gli elementi particolari della manifestazione anche un’esposizione di auto d’epoca, pensata per coinvolgere famiglie e visitatori e rendere ancora più partecipata la giornata.

(foto archivio)

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