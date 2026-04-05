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SARONNO – Domenica 5 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e soleggiata, con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore, confermando una fase meteorologica tranquilla e tipicamente primaverile.

Nel dettaglio, le temperature risultano gradevoli: la minima si attesta intorno ai 9°C nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiunge i 23°C nel corso del pomeriggio, favorendo condizioni ideali per attività all’aperto. I venti saranno deboli per tutta la giornata, inizialmente dai quadranti orientali (Est-Nordest) al mattino, in successiva rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo, segno di una situazione atmosferica stabile e priva di criticità.

Il contesto generale evidenzia quindi una giornata regolare, senza fenomeni rilevanti fuori dalla norma stagionale. Anche la visibilità sarà buona, grazie all’assenza di precipitazioni e alla ventilazione debole ma sufficiente a mantenere l’aria pulita.

In Lombardia, la situazione risulta analoga: l’alta pressione garantisce tempo soleggiato su gran parte della regione, con cieli sereni o poco nuvolosi sia sulle pianure sia sui rilievi. Solo locali annuvolamenti mattutini potranno interessare alcune aree, ma senza effetti significativi. Temperature miti e venti deboli completano il quadro meteorologico stabile su tutto il territorio regionale.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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