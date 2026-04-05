Comasco

ROVELLO PORRO – Due occasioni formative dedicate ai giovani di Rovello Porro per acquisire strumenti utili nella ricerca di un impiego. Il primo appuntamento è in programma il 13 aprile dalle 16 alle 18 negli spazi de La Casetta di piazza Porro 19, dove si terrà un laboratorio dedicato alla compilazione del curriculum vitae.

L’iniziativa è pensata per offrire indicazioni pratiche a chi si affaccia per la prima volta al mercato del lavoro ma anche a chi desidera aggiornare il proprio curriculum per candidarsi in modo più efficace. Durante l’incontro saranno illustrati i criteri fondamentali per presentare correttamente competenze, esperienze e percorso personale.

Un secondo momento formativo è previsto il 20 aprile sempre tra le 16 e le 18, nella stessa sede, con un approfondimento dedicato alla lettura della busta paga. In questo caso l’obiettivo sarà aiutare i partecipanti a comprendere le diverse voci che compongono il cedolino, dal salario ai contributi previdenziali fino agli aspetti fiscali.

Entrambi gli incontri sono curati da Cisl dei laghi e sono rivolti ai giovani tra i 15 e i 34 anni che non hanno ancora concluso il percorso di studi. La partecipazione è libera e senza costi.

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