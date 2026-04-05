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TRADATE – Si è concluso nei giorni scorsi il corso animatori 2026 della comunità pastorale Santo Crocifisso, un percorso che ha coinvolto numerosi giovani in vista delle attività estive. “Missione compiuta” il commento degli organizzatori, che hanno sottolineato l’entusiasmo, la creatività e lo spirito di gruppo emersi durante gli incontri. L’obiettivo era quello di iniziare a costruire una squadra pronta a mettersi in gioco nei prossimi mesi, con particolare attenzione all’accoglienza e alla partecipazione.

Il percorso rappresenta infatti il primo passo verso l’organizzazione delle iniziative estive, dove i nuovi animatori saranno protagonisti nelle attività dedicate a bambini e ragazzi.

Per chi non ha potuto partecipare, sono già previsti nuovi appuntamenti formativi nei mesi di aprile e maggio, durante i quali verrà anche presentata la proposta Ado 2026.

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05042026