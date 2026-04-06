Calcio

SARONNO – Dopo il grande successo e la numerosa partecipazione delle scorse edizioni, tornano a Saronno anche quest’anno i due tornei internazionali Giuseppe Clerici e Busnelli-Conti dedicati ai giovanissimi calciatori della categoria Esordienti 2014 e 2013, entrambi organizzati da Amor Sportiva e Gs Robur.

A dare l’inizio sarà la seconda edizione del torneo Busnelli-Conti che si svolgerà il prossimo 17 maggio al centro sportivo di via Trento a Saronno e sarà dedicato alla categoria Esordienti 2013 di numerose società di rilevanza internazionale quali, oltre l’organizzatrice Amor Sportiva, il Como, Lugano, Reggiana e Fc Zurich.

Il 24 maggio, invece, sarà la giornata dedicata alla categoria Esordienti 2014 con la sesta edizione del torneo Giuseppe “Peppo” Clerici che, nei due centri sportivi saronnesi di via Trento e via Colombo, ospiterà anch’essa diverse squadre importanti tra cui, oltre Amor Sportiva e Gs Robur, il Torino, Cremonese, Genoa, Sampdoria, Como, Atalanta, Hellas Verona e Parma.

Due bellissime domeniche che daranno, dunque, importanza e spazio ai giovanissimi calciatori consentendo loro una crescita sia dal punto di vista personale che dal punto di vista sportivo in un attuale sistema calcistico italiano che, vista la recente terza mancata qualificazione al mondiale consecutiva che non rispecchia la gloriosa storia della Nazionale azzurra, ha il dovere di ripartire proprio dai settori giovanili.

(foto da archivio)