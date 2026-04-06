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CASTIGLIONE OLONA – Complice una giornata di sole e il clima festivo della Pasqua, si è rinnovato anche nello scorso fine settimana l’appuntamento con la Fiera del Cardinale, tradizionale iniziativa della prima domenica del mese.

Nel centro storico del borgo sono stati circa cinquanta i banchi presenti, che hanno animato le vie cittadine fino alle 18, attirando visitatori e curiosi alla ricerca di oggetti particolari e proposte originali. La manifestazione ha offerto l’occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta tra le bancarelle, approfittando della bella giornata e dell’atmosfera di festa che ha caratterizzato l’intero weekend pasquale.

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(foto: un momenti dell’edizione pasquale della fiera)

06042026