Castiglione Olona: successo per la Fiera del Cardinale, una cinquantina di banchi in centro
6 Aprile 2026
CASTIGLIONE OLONA – Complice una giornata di sole e il clima festivo della Pasqua, si è rinnovato anche nello scorso fine settimana l’appuntamento con la Fiera del Cardinale, tradizionale iniziativa della prima domenica del mese.
Nel centro storico del borgo sono stati circa cinquanta i banchi presenti, che hanno animato le vie cittadine fino alle 18, attirando visitatori e curiosi alla ricerca di oggetti particolari e proposte originali. La manifestazione ha offerto l’occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta tra le bancarelle, approfittando della bella giornata e dell’atmosfera di festa che ha caratterizzato l’intero weekend pasquale.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.
(foto: un momenti dell’edizione pasquale della fiera)
06042026