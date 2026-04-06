Comasina

CESANO MADERNO – Buona partecipazione e risultati concreti per la Giornata ecologica che si è svolta domenica 29 marzo a Cesano Maderno, favorita anche da una giornata di sole. Numerosi cittadini hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo in modo significativo alla pulizia di diverse aree della città. Grazie al coinvolgimento della comunità e alla collaborazione di Gelsia, sono stati raccolti oltre 1.500 chili di rifiuti “secchi” e circa 430 chili di materiali ingombranti.

Per supportare le operazioni, Gelsia ha messo a disposizione dei volontari tutto il materiale necessario: pettorine, guanti, cappellini, pinze, palette, sacchi, scope e rastrelli, permettendo così di intervenire in modo organizzato ed efficace. Le attività di pulizia hanno interessato diverse zone del territorio comunale, tra cui l’area della stazione ferroviaria, Cascina Gaeta, via delle Campiane, la Tangenziale Sud, via De’ Medici e via Molino Arese nella zona della casetta dell’acqua, oltre al parco Liate e al parco della Baruccanetta.

All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso, insieme ad alcuni consiglieri comunali. Presente anche il consigliere provinciale con delega alla salvaguardia ambientale Michele Santoro. L’amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno aderito, sottolineando il forte senso civico dimostrato e dando appuntamento alla prossima edizione della Giornata ecologica.

(foto di gruppo alla Giornata ecologica)

06042026