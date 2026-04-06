GERENZANO – Stop alle auto nei festivi lungo via Lepetit: la chiusura è già partita domenica 5 aprile e proseguirà fino a domenica 25 ottobre, con orario dalle 8 alle 19.

Il provvedimento è stato disposto dal Comune con l’ordinanza numero 15 del 12 marzo. Prevede il divieto di transito ai mezzi a motore nei giorni festivi nel tratto che collega Gerenzano a Rescaldina. Si tratta di una misura già adottata negli anni scorsi, ma con una novità: il periodo viene ampliato. Non più da maggio a settembre, ma da aprile a ottobre.

L’obiettivo è favorire la fruizione lenta del percorso, a piedi o in bicicletta, in una zona particolarmente frequentata. Via Lepetit attraversa infatti due aree verdi: il Parco sovracomunale dei Mughetti e il Parco sovracomunale del Bosco del Rugareto. Un collegamento naturalistico tra i due territori, utilizzato da famiglie, sportivi e appassionati di passeggiate.

Un’ordinanza analoga è stata adottata anche dal Comune di Rescaldina per il tratto di propria competenza, via per Gerenzano, garantendo così continuità lungo tutto il percorso.

Dal tracciato è inoltre possibile raggiungere via Nenni a Rescaldina tramite un sentiero interno ai boschi di Gerenzano, ulteriore alternativa per chi sceglie percorsi immersi nel verde.

La misura resterà in vigore per tutta la stagione primaverile ed estiva, con l’intento di ridurre il traffico e valorizzare l’area dal punto di vista ambientale e ricreativo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09