I più letti di ieri: pirati della strada, ciclista investito e veglia pasquale in città
6 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 5 aprile, in primo piano episodi di cronaca legati alla sicurezza stradale, con due casi di pirateria della strada, ma anche momenti di comunità e partecipazione come la veglia pasquale e le iniziative solidali sul territorio.
Un’auto ha perso il controllo alla rotonda, abbattendo paletti e cartelloni prima di allontanarsi senza fermarsi: l’episodio ha lasciato danni evidenti e riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale.
Pasqua, pirata della strada alla rotonda: sfonda paletti e cartelloni e scappa
Un ciclista è stato investito da un veicolo che si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso: la polizia locale è al lavoro per rintracciare il responsabile.
Saronno, investe un ciclista e scappa senza soccorrerlo. Polizia locale a caccia del pirata
Grande partecipazione alla veglia pasquale in prepositurale, tra luci, battesimi e un lungo applauso.
Saronno, veglia pasquale in Prepositurale: luce, battesimi e l’applauso “fino a via Legnani”
Al parco degli Aironi si è svolto il Lions Day con screening sanitari gratuiti e l’esposizione di auto d’epoca, un’iniziativa che ha unito prevenzione e socialità.
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