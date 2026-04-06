SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 5 aprile, in primo piano episodi di cronaca legati alla sicurezza stradale, con due casi di pirateria della strada, ma anche momenti di comunità e partecipazione come la veglia pasquale e le iniziative solidali sul territorio.

Un’auto ha perso il controllo alla rotonda, abbattendo paletti e cartelloni prima di allontanarsi senza fermarsi: l’episodio ha lasciato danni evidenti e riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale.

Un ciclista è stato investito da un veicolo che si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso: la polizia locale è al lavoro per rintracciare il responsabile.

Grande partecipazione alla veglia pasquale in prepositurale, tra luci, battesimi e un lungo applauso.

Al parco degli Aironi si è svolto il Lions Day con screening sanitari gratuiti e l’esposizione di auto d’epoca, un’iniziativa che ha unito prevenzione e socialità.