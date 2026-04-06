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SARONNO – Lunedì 6 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni per l’intero arco della giornata e assenza di precipitazioni.

Nel dettaglio, le temperature saranno in ulteriore lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, con una minima attorno agli 11°C nelle prime ore del mattino e una massima che potrà raggiungere i 25°C nel pomeriggio. Il contesto climatico risulterà quindi particolarmente gradevole, tipico della primavera avanzata. I venti saranno moderati: al mattino soffieranno da Ovest-Sudovest, mentre nel pomeriggio si disporranno da Sudovest, contribuendo a mantenere l’atmosfera asciutta e limpida. Non sono previste allerte meteo, a conferma della stabilità del quadro atmosferico.

La giornata si distinguerà per l’assenza di fenomeni rilevanti e per una piena dominanza dell’alta pressione, che garantirà condizioni regolari e favorevoli alle attività all’aperto. La visibilità sarà ottima e il soleggiamento continuo per tutta la giornata.

Anche sul resto della Lombardia il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi su pianure, Prealpi e Alpi. Le condizioni saranno omogenee su tutta la regione, con temperature miti e ventilazione debole o moderata in rotazione dai quadranti nord-orientali a quelli occidentali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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